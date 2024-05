Quarta edição do Festival Nordestesse chega a Brasília com 14 marcas inéditas

Mais uma vez os brasilienses podem se apaixonar pela arte autoral – e legítima – nordestina. Em sua quarta edição, o Festival Nordestesse traz 16 marcas da região, sendo 14 delas inéditas em Brasília.

O evento reúne moda, design e gastronomia e começou nesta quarta-feira (22/5), com um almoço de lançamento criado pela chef Maria da Penha, onde os convidados puderam conhecer não apenas as peças, mas também parte de seus criadores. Entre os expositores, 10 deles puderam vir à capital apresentar suas marcas e conhecer o consumidor brasiliense.

O festival que celebra a rica cultura nordestina acontece no espaço da multimarcas QUADRA, de Pat Justino Vaz, no Lago Sul, entre os dias 22 e 24 de maio. Lá é possível se encantar com joias autorais, bolsas e acessórios e roupas de diferentes estilos e materiais, além de degustar e levar para casa queijos, bebidas e geleias, todos feitos com ingredientes nordestinos.

Para a quarta edição do festival, Daniela Falcão, idealizadora do projeto, apostou na novidade. Com um número recorde de estreantes, ela revela ter sofrido com a necessidade de barrar algumas das marcas que participaram de edições passadas e queriam voltar, mas que já estão com um público mais consolidado na capital.

Festival Nordestesse (foto: Mariza Jardim/Divulgação)

“É difícil, ainda mais porque é tentador a gente se acomodar no sucesso, mas acho importante e necessário que as pessoas conheçam novos nomes. Expandir o conhecimento das pessoas sobre as marcas nordestinas e se eu paro de fazer isso, não estou cumprindo a minha função”, afirma.

Sobre a possibilidade de aumentar a quantidade de expositores, Daniela explica que o clima intimista faz parte do festival e trazer um número muito maior de marcas e artistas poderia fazer com que essa característica que faz do Nordestesse um evento único, se perdesse.

“Trouxemos o máximo de marcas possíveis, não só pelo que o espaço comporta, mas porque queremos que as pessoas conheçam e entendam a história de cada uma. Que possam conversar com os criadores e não apenas escolher uma peça em uma arara qualquer, mas que entendam tudo que existe por trás daquela criação”, completa.

Festival Nordestesse (foto: Mariza Jardim/Divulgação)

E a quantidade de marcas não é, em absoluto, um impeditivo para a variedade. Outro cuidado específico de Daniela é trazer especialistas em suas áreas e não escolher marcas que trabalhem com o mesmo estilo ou material. Dessa forma, durante o Nordestesse, os brasilienses podem encher o guarda-roupa com peças de linho, linho, crochê, bordados, seda, entre outros.

Nesta edição, o design de móveis também se destaca. Logo ao entrar, o público pode se encantar com o mobiliário de Fábio Melo, pernambucano que acabou de expor suas peças no Salão de Móveis de Milão.

Recebendo os convidados, Daniela comemora: o Nordestesse está cumprido seu objetivo com sucesso, proporcionando que cada vez mais o Brasil conheça a força criativa do Nordeste e principalmente a moda, que exporta não só matéria-prima, como também inspiração para grandes marcas do exterior.

Não deixe de conferir e se encantar com o mix da cultura brasiliense e nordestina. Nesta quinta (23/5) e sexta-feira (14/5), o evento conta ainda com um desfile que permite que as roupas sejam vistas em toda a sua beleza.

Serviço

Quando: 23 e 24/5, das 11h às 20h

Onde: Q.U.A.D.R.A: SHIS QI 13, conjunto 7, casa 8, Lago Sul