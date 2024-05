Sonia Abrão avalia sobre desejo de voltar a fazer cobertura de tragédias

No início deste mês de maio, Sonia Abrão celebrou os 18 anos do A Tarde é Sua, da RedeTV!. O programa, exibido de segunda à sexta-feira na grade vespertina da emissora, possui uma série de momentos marcantes, e polêmicos, diga-se de passagem.

Em entrevista ao site Heloísa Tolipan, a apresentadora avaliou as mudanças na linha editorial do formato da atração, que chegou a reunir jornalismo policial. "Em 18 anos no ar, impossível não haver mudanças. A gente muda, o público também, a TV é cíclica e a vida é movimento! Dentro dessa dinâmica, passamos por várias fases, tivemos auditório, fomos do factual ao policial, mas sem nunca deixar de lado a cobertura artística, o mundo dos famosos, que o público ama!", afirmou.

Sonia Abrão, por sua vez, ressaltou que não pretende voltar a investir na cobertura de tragédias do cotidiano, e inclui-los no A Tarde é Sua. "Foi uma época muito difícil para mim e toda a equipe, apesar da grande audiência. Terminávamos o programa sem um pingo de energia, após lidar com tanta violência, tantos crimes, tantas tragédias. Entrevistar, ao vivo, uma mãe que perdeu o filho era um tsunami de dor, não existem palavras que possam aliviar, consolar. Muitas vezes fiquei muda", disse.

"Olhando para trás, acho que falhei por não ter forças para suportar tudo isso. Meu lado profissional perdeu para a minha fragilidade pessoal", explicou a jornalista.

