Endrick busca reencontrar o caminho do gol em sua despedida do Palmeiras

Endrick tenta se despedir do Palmeiras com gol - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras)

O atacante Endrick vive seus últimos momentos com a camisa do Palmeiras. Ele fará seu jogo de despedida nesta quinta-feira (30), contra o San Lorenzo, no Allianz Parque, pela última rodada da fase de grupos da Libertadores. Contudo, a joia palestrina busca também voltar a encontrar o caminho do gol, antes de se despedir do Verdão.

O garoto não balança redes há três partidas. Curiosamente, seu último gol foi justamente na Libertadores, durante a goleada por 5 a 0 diante do Liverpool-URU, fora de casa. Desde então, ele passou em branco contra o Athletico Paranaense, Independiente Del Valle e Botafogo-SP.

Nesta temporada, Endrick disputou 21 jogos pelo Palmeiras, sendo 20 como titular. Ao todo, ele balançou as redes apenas em quatro oportunidades. No início do ano, desfalcou o clube em alguns compromissos pois estava à serviço da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico. Além disso, também disputou amistosos pela Seleção principal.

Endrick ainda teria a chance de disputar uma partida antes de se apresentar à Seleção Brasileira. No duelo contra o Criciúma, no dia 2 de junho, pelo Brasileirão, ele terá que cumprir suspensão.

Endrick se apresenta ao Real Madrid após Copa América

Após a disputa da Copa América, Endrick não vai voltar para o Brasil e viajará direto para a Espanha, onde será oficialmente o novo jogador do Real Madrid. Assim, o embate contra o San Lorenzo marca a última vez que o torcedor do Palmeiras vai ver uma das suas grandes joias vestindo a camisa alviverde.