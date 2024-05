Dia Mundial do Hambúrguer: 5 promoções para aproveitar a data no DF

O Dia Mundial do Hambúrguer é celebrado nesta terça-feira (28/5) e os amantes da comida podem aproveitar várias promoções em uma série de estabelecimentos no Distrito Federal.

Ao longo dos anos, o hambúrguer deixou de ser apenas os tradicionais pão, carne e queijo e pode ser encontrado de diversas maneiras e com uma variedade de ingredientes.

Popularizado nos Estados Unidos, a comida veio para o Brasil na segunda metade do século XX. A data de 28 de maio visa celebrar o delicioso prato mundialmente e no DF não será diferente. Confira algumas dicas de promoções para aproveitar:

2ª Brasília Burger Gourmet

Entre os dias 23 de maio a 23 de junho, 30 hamburguerias do DF receberão o Festival Burger Gourmet, uma versão do Restaurante Week voltada para Hambúrgueres.

Os participantes terão opções de hambúrgueres em duas faixas de preço: R$ 39,90, tradicional e R$ 49,90, plus.

Veja os restaurantes que participam:

Casa Baco;

Véi Chico - Mané Mercado;

Canton;

Café e um Chêro;

Ricco Burger;

Superquadra Bar;

Italianíssimo;

Lima Cocina Peruana - Mané Mercado;

Tudo do Porco - Mané Mercado;

Marzuk - Mané Mercado;

Maré - Mané Mercado;

Mahalo Poke - Mané Mercado;

De Paulina Bodegón - Mané Mercado;

Ricco Burger – Asa Sul e Park Shopping;

TT Burger;

Primeiro Bar;

Inforno – Asa Sul, Asa Norte e Águas Claras;

Greenhouse Lago Sul;

The Queens Place;

Páprica Burger – Asa Sul, Asa Norte e Águas Claras;

Madô Burger;

Vila Tarego;

Fora do Eixo Lounge;

Chapa Sanduberia

Bulls Hamburgueria (Asa Sul e Gama).

Burger King

No dia 28, o Burger King promoverá uma ação de compre um leve dois sanduíches da linha Whopper Especiais.

As duas opções podem ser de qualquer combinação entre: Whopper Bacon Catupiry, Whopper Barbecue Bacon, Whopper Duplo, Whopper Furioso ou Whopper Rodeio.

Bob's

A rede Bob's ofertará na data uma promoção de sanduíches por apenas R$4,99 entre Bob’s Cheddar e Chicken Crispy.

A promoção também será válida para a “Semana do Hambúrguer no Bob’s”, que ocorre de 27 a 31 de maio.

Geléia Burger

Em todas as unidades do Geléia, os amantes de hambúrguer vão poder aproveitar "terça do clone" no dia 28, em que podem comprar um hambúrguer e levar outro igual.

Mas atenção, a promoção não será válida na unidade do Pontão e os hambúrgueres que fazem parte da promoção são: Divino e Davi.

389 Burger

A promoção do 389 Burger será apenas para o dia 28/5 e também o "fecha mês" da loja. Qualquer hámburguer estará por R$ 19,70, em promoção válida para todas as unidades e apenas para consumo em loja ou pedidos direto no balcão para retirada.