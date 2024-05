Jackeline Petkovic revela prejuízo na carreira após negar ensaio nu

Jackeline Petkovic, que foi uma das apresentadoras de grande sucesso da TV na década de 2000, surpreendeu ao confessar que negou posar nua para a revista Playboy, após ter concordado com uma clausula de um contrato que a impedia de aceitar o convite, e com isso, enfrentou prejuízos.

Em entrevista à Splash, do UOL, a loira contou que as revistas masculinas chegaram a promover um leilão milionário para conseguir tê-la em uma das capas, mas sem sucesso. "A [empresária] Marlene Mattos disse: você assinou aqui, agora você é do meu escritório e você vai fazer. Primeiro foi num boa, eu falei que não ia fazer (…) Começou um bate-boca. Eu falei: ‘já que você está me obrigando, é melhor encerramos aqui’", contou.

A decisão de não posar nua fez Jackeline Petkovic anular o contrato com a nova agência da conhecida ex-empresária de Xuxa. "Com esse acordo eu fui muito prejudicada porque eu tive que ficar um ano e meio a dois anos sem aparecer", disse ela.

"Se eu estivesse no lugar dela [Marlene Mattos], eu faria a mesma coisa. Se eu tivesse no meu escritório uma pessoa com proposta de ganhar R$ 2 milhões, eu também diria para fazer. Quem não quer 20% de R$ 2 milhões?", explicou Jackeline.

