Mania de Você: saiba detalhes sobre Molina, na próxima novela da Globo

Rodrigo Lombardi aceitou o convite da Globo para interpretar o grande vilão da nova novela das nove, "Mania de Você", escrita por João Emanuel Carneiro. A decisão foi tomada após Murilo Benício, que havia sido inicialmente escalado para o papel, não chegar a um acordo com a emissora.

A trama promete ser um sucesso, contando com o talento de Carneiro, conhecido por suas novelas de grande audiência, e a habilidade de Lombardi em papéis desafiadores. De acordo com informações da jornalista Carla Bittencourt, do portal Notícias da TV, a previsão é que Rodrigo Lombardi já comece a gravar na próxima semana em São Paulo, participando das cenas da primeira fase da novela.

O ator, que já protagonizou diversos papéis marcantes na televisão, agora enfrenta um novo desafio como vilão, prometendo surpreender e cativar o público com sua performance intensa e multifacetada.

Sobre o personagem de Rodrigo Lombardi em Mania de Você

Em "Mania de Você", novela programada para estrear em setembro, o personagem Molina é o grande antagonista da história. Sua ausência de escrúpulos o levou a construir uma fortuna através de sua empresa de cibersegurança, explorando informações confidenciais para chantagear outras pessoas e ampliar ainda mais sua influência e riqueza.

Molina mantém uma relação abusiva e manipuladora com Mércia (Adriana Esteves), sua governanta de longa data. Mércia, uma figura carente e desolada, acaba engravidando do chefe, resultando no nascimento de Mavi (Chay Suede), um filho que o vilão desde sempre recusou. Além disso, após Molina assassinar o pai de Luma (Agatha Moreira), Mércia assumiu o papel de mãe da menina, criando-a como sua própria filha.

Em determinado momento da trama, a obsessão de Molina por Viola (Gabz), esposa de Mavi, atinge níveis alarmantes. Ele se aproxima de Mavi com o único objetivo de estar mais próximo de Viola e, para manter Mavi ao seu lado, revela a ele que é seu pai. No entanto, tudo isso é apenas uma estratégia para seduzir Viola, que se tornará a principal rival de Mércia.

Na primeira semana de "Mania de Você", Molina comete o assassinato do pai de Luma, contando com a ajuda de uma cúmplice leal. Os telespectadores serão introduzidos aos principais personagens e testemunharão o nascimento das protagonistas, Luma e Viola. A semana encerra com um salto temporal de 20 anos, revelando as duas mulheres já adultas, preparando o terreno para tramas ainda mais emocionantes.

