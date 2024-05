Casal que se conheceu no BBB 13, Andressa e Nasser anunciam gravidez

Diversos casais que se formaram no Big Brother Brasil (BBB) acabaram formando uma família, transformando o reality show em um palco de histórias de amor duradouras. Agora, foi a vez de Andressa Ganacin e Nasser Rodrigues, que se conheceram no BBB 13.

Eles anunciaram a gravidez nesta quarta-feira, dia 29 de maio, compartilhando a alegria dessa nova etapa com seus fãs e seguidores. "Agora somos três", escreveu o casal na legenda de um vídeo revelando a novidade.

"Era um grande sonho nosso!", disse Andressa. "Faz tempo que eu estou ansioso para ser pai. Estou calmo e confiante. Já sabe que vem com muito amor e carinho. Estamos aguardando faz tempo já", acrescentou Nasser.

Nas imagens do vídeo, Andressa e Nasser aparecem em momentos especiais desde que se conheceram no BBB 13 até hoje. As fotos retratam a evolução do relacionamento do casal, destacando momentos importantes ao longo dos anos.

Em uma das imagens, Andressa exibe sua barriguinha de grávida, revelando com orgulho a nova fase da vida. Outra foto mostra o resultado positivo do teste de gravidez, indicando que ela está no terceiro mês de gestação. Além disso, há uma imagem emocionante de um exame de ultrassom, onde é possível ver o bebê, proporcionando um vislumbre da nova vida que está a caminho. Confira:

https://www.instagram.com/p/C7jblj8sWbW/

