Emissora investiga flagrante de sexo de diretor com subordinado em camarim

Uma polêmica se espalhou pelos bastidores da emissora SBT após uma funcionária encontrar um diretor fazendo sexo com um subordinado em um dos camarins.

O executivo teria sido flagrado por uma camareira fazendo sexo com um funcionário durante o horário de expediente. Segundo o site, as imagens foram gravadas por câmeras de segurança. Segundo informações divulgadas pelo portal TV Pop, as imagens do acontecimento foram espalhadas entre os funcionários da empresa.

A assessoria do canal emitiu a seguinte nota: "O SBT informa que seu departamento de compliance já está averiguando a denúncia a respeito de um suposto episódio ocorrido em um dos camarins da emissora. Contudo, não pode divulgar publicamente nenhuma investigação, uma vez que tem o compromisso de confidencialidade do processo, para preservar os seus colaboradores".