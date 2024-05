Aysha Benelli: saiba como a filha de Simony perdeu 40kg sem cirurgia

Aysha Benelli, filha da cantora Simony, é conhecida pelo público até hoje por ter vivido Laura, uma das personagens principais do remake de Carrossel (2012), no SBT. A atriz, de 21 anos, têm surpreendido os internautas com seu visual, após perder em torno de 40 kg nos últimos anos.

Em entrevista ao jornal O Globo, a também cantora explicou como foi o processo de emagrecimento, e que recorreu a exercícios físicos e uma alimentação rigorosa. "Sempre estive acima do peso. Quando eu era pequena, isso não me incomodava. Quando entrei na adolescência, vi que o pessoal estava falando bastante e cobrando muito. Eu não estava mais me sentindo bem", disse ela.

Apesar das críticas que sempre recebeu, a filha de Simony contou que decidiu mudar radicalmente em decorrência da falta de autoestima. "Não foi por conta dos outros, mas houve uma fase em que eu experimentava várias roupas e não gostava. Não estava gostando mais do que via. Foi aí que eu decidi que realmente precisava emagrecer para mim mesma e para poder recuperar minha autoestima. Precisava cuidar de mim, porque não é só sobre aparência, também é sobre saúde", afirmou.

Hoje em dia, Aysha Benelli afirmou que é satisfeita com a própria aparência, e que ignora os haters de plantão. "Antes eu sofria bastante com certas coisas, como os meninos querendo ficar com as minhas amigas e não querendo ficar comigo. Isso mudou muito. Antigamente eu também sofria bem mais hate por conta do meu corpo. Eu ligava mais porque não tinha muita autoestima. Mas hoje em dia eu realmente não ligo para eles, eu tento nem responder", disse a ex-atriz mirim.

