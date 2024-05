"Cacau": saiba quais atores brasileiros estão no elenco da novela portuguesa

A TVI está em cartaz com Cacau, novela que está sendo um grande sucesso em audiência e repercussão em Portugal. A obra, que é escrita por Maria João Costa, possui direção do brasileiro Edgar Miranda, e reúne diversos nomes brasileiros no elenco.

O folhetim é protagonizada por Matilde Reymão, que vive a personagem-título, e José Condessa, com quem forma par romântico. Além disto, parte da trama também se passa no Brasil, em decorrência da temática do cacau, incluída na história, tendo a Bahia como pano de fundo.

Curiosamente, além das estrelas de Portugal, a novela Cacau reúne alguns atores e atrizes brasileiros, que fazem parte do elenco. Sabendo disto, o Observatório dos Famosos reuniu uma lista. Confira abaixo:

Vitor Hugo

O ator, que ficou conhecido por uma série de trabalhos na Record, se mudou para Portugal em meados de 2017, e antes de Cacau, atuou em outras novelas do país, como A Herdeira (2017), A Teia (2018), Prisioneira (2019) e Bem Me Quer (2020).

Vitor Hugo (Foto: Divulgação/TVI)

Christine Fernandes

A atriz, que fez sua estreia nas telinhas na Globo ainda na década de 90, emplacou seu primeiro trabalho nas novelas portuguesas em Cacau. No Brasil, sua mais recente aparição ocorreu em Reis, na Record, no ano passado.

Christine Fernandes (Foto: Reprodução/Instagram) Adriano Toloza O ator, que estreou nas novelas há onze anos, em Amor à Vida (2013), já trabalhou como apresentador, em algumas de suas passagens pela TV de Portugal. Em 2021, ele integrou o elenco de Verdades Secretas 2 (2021), repetindo o papel que interpretou em 2015. Com Cacau, ele retornou às novelas portuguesas, quatro anos após Na Corda Bamba (2020). Adriano Toloza (Foto: Reprodução/Instagram) Paulo Guidelly O ator brasileiro, que faz parte do grupo de teatro Nós do Morro, fez sua estreia na televisão portuguesa com a novela Cacau, sendo um dos personagens de destaque da trama, dono do bar que serve de cenário para os principais acontecimentos do folhetim. Paulo Guidelly (Foto: Reprodução/Instagram) VEJA MAIS: Família é Tudo: Daniel Ortiz promove 4 mudanças na novela para tentar alavancar audiência O post O post ‘Cacau’: saiba quais atores brasileiros estão no elenco da novela portuguesa foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos