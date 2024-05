Festival CoMA será realizado entre 3 e 11 de agosto em dois finais de semana

O Festival CoMA anunciou, nesta quarta-feira (29/5), as datas da próxima edição. O evento está previsto para ocupar o gramado dos jardins do Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, trecho 2) entre 3 e 11 de agosto, durante dois finais de semana consecutivos. Para a edição deste ano — a sétima desde que foi criado —, a organização do festival garante uma curadoria com mais de 25 artistas nacionais, além de uma programação diversificada para toda a família e uma conferência para discutir o futuro dos festivais como modalidade cultural.







Michele Cano, sócia e co-fundadora do CoMA, ressalta o compromisso do festival com a manutenção da identidade cultural tipicamente brasileira. “O festival representa a força da cultura nacional, reforça a importância da ocupação de espaços públicos, reverenciando artistas consagrados e novos. CoMA é sinônimo de representatividade, cultural e social”, define ela, em nota. O lineup será divulgado oficialmente em breve.

O festival rapidamente se tornou um queridinho entre os brasilienses ávidos por programações culturais de qualidade. Afinal, CoMA é uma sigla para Consciência, Música e Arte. Além das apresentações musicais, o evento pretende trazer o festival gastronômico Panela Candanga para dentro das dependências do evento, com pratos comercializados na faixa de preço entre R$ 15 e R$ 45. Na última edição do CoMA, realizada no ano passado, 13 mil espectadores compareceram ao festival.

Serviço

Festival CoMA 2024

De 3 a 11 de agosto, no Centro Cultural Banco do Brasil (SCES, trecho 2). Classificação indicativa: livre.