Com vilão agressivo, Globo resgata novela famosa de Gilberto Braga

Com vilão escroto, Globo resgata O Dono do Mundo, novela de Gilberto Braga

Arley Alves/Globo Malu Mader e Antonio Fagundes em O Dono do Mundo

A novela O Dono do Mundo, 1991, de Gilberto Braga, chegou a ser reprisada no canal Viva em 2014, mas até então nunca havia sido lançada na plataforma de streaming Globoplay. Finalmente, essa realidade mudará.

Em junho, a polêmica trama do autor entra em cartaz na plataforma. A história relata basicamente a tentativa do vilão Felipe Barreto (Antonio Fagundes) em tirar a virgindade de Márcia (Malu Mader), esposa do seu funcionário na empresa. Após ser descartada pelo poderoso, começa o plano de vingança da mocinha.

A novela causou muita polêmica na época e caiu em desgraça por que os telespectadores não aprovaram nem o vilão, nem a mocinha.

"A primeira semana da novela foi a melhor coisa que já fiz na vida. Acho a história muito forte, embora totalmente errada como novela de televisão, porque era cruel, muito penosa para o telespectador. Era uma história séria sobre luta de classes, pobre levando porrada e não tendo como se defender. A audiência começou a cair e eu tive que mudar isso. Ficou uma bela porcaria!", desabafou Gilberto Braga, no livro Autores, Histórias da Teledramaturgia.

