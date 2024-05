Ex-BBB Lucas Buda se manifesta sobre gravidez da prima de MC Binn

Lucas Buda, ex-participante do BBB 24, usou suas redes sociais na manhã desta quinta-feira (30), para falar sobre uma notícia que teve grande repercussão na mídia: a gravidez de Nina Capelly, prima do MC Binn, com quem ele teve um affair logo após deixar o confinamento. Por conta disso, existe a possibilidade do ex-BBB ser o pai da criança.

Na quarta-feira (29), ele já havia se pronunciado sobre o assunto através de sua assessoria, afirmando que não era o pai da criança, mas que estava disposto a fazer um exame de DNA. Nesta quinta-feira, seu discurso foi um pouco diferente.

"Disposto a assumir"

Embora acredite não ser o pai do filho que Nina espera, Lucas Buda disse que está disposto a assumir todas as responsabilidades. "Ontem o dia foi um pouquinho agitado, né? Fui pego de surpresa com a possibilidade da paternidade e vocês sabem que sempre falei do meu desejo de ser pai. Óbvio que não precisava ser desse jeito, mas sempre falava desse desejo. Tenho uma relação um pouco complexa com esse assunto por causa do meu histórico, não conheço meu pai biológico", começou ele.

"Mas estou disposto a assumir todas as responsabilidades, cumprir com meu papel. Seguindo, né? Seguir a vida. Já entrei em contato com a Nina para dar o primeiro suporte, e estou meu organizando para ir para São Paulo para a gente poder conversar pessoalmente", explicou.

Ex-bbb Lucas Buda, fala sobre a paternidade e afirma que vai assumir todas as responsabilidades. pic.twitter.com/gi5gRWmePc May 30, 2024

Lucas Buda vai ser papai?

De acordo com Nina Capelly, prima de MC Binn, ela tem 70% de certeza que Lucas Buda é o pai da criança. "Tenho 70% de certeza de que é dele. Fiquei só com ele até agora, e assumi [um relacionamento] com minha empresária, não tem como eu engravidar dela", disse Nina, que atualmente namora Ketlin Hernandes. "Um pouco antes de eu conhecer o Buda, terminei um relacionamento de quatro anos, mas quando fiquei com o Buda, não estava mais com ninguém", contou ela em entrevista à Quem.

Nina e Lucas Buda tiveram um breve romance logo após ele sair da casa do BBB e descobrir que seu casamento com Camila Moura havia terminado. Os dois foram apresentados por MC Binn, com quem Buda conviveu durante o confinamento. Eles saíram algumas vezes, mas o relacionamento não evoluiu.

