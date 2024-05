Ex-BBB Lucas Buda e família são assaltados no Rio

O ex-participante do Big Brother Brasil 24 Lucas Henrique, o Buda, foi assaltado na madrugada deste domingo (26/5) no Rio de Janeiro (RJ). Nas redes sociais, o capoeirista relatou que voltava para casa com a família após evento quando foi interceptado por um veículo. Além de celulares, assaltantes levaram documentos, relógios e outro itens pessoais.

Horas antes, Lucas Buda postou fotos nos stories com os ex-participantes do reality Alane e Babu.

O episódio aconteceu por volta das 2h50. Segundo a equipe do ex-BBB, as vítimas estão bem e já registraram Boletim de Ocorrência.