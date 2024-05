Ator de Hollywood acusado de esfaquear namorada é preso ao tentar fugir do país

Relação do casal era conturbada e com histórico de violência - (crédito: Reprodução/Fabebook @AllieShehorn)

Ator de Hollywood famoso por participar da série How I Met Your Mother, Nick Pasqual, 34 anos, foi preso na Califórnia, nos Estados Unidos, após dar 20 facadas em Aline Shehorn, sua ex-namorada. Ele foi detido enquanto tentava fugir para o México.

Pasqual aguardará julgamento na cadeia e poderá pegar a pena de prisão perpétua. Ele é acusado, entre outros crimes, de tentativa de homicídio e invasão de propriedade. Shehorn, de acordo com o jornal New York Post, sofreu ferimentos no pescoço, braços e abdômen. Ela foi encontrada ensanguentada pela mãe.

Além da série humorística How I met your mother, Nick Pasqual havia participado do filme Rebel Moon, da Netflix. Já Allie Shehorn é maquiadora em Hollywood e trabalhou em Garotas malvadas.

Ataque

No dia em que houve o crime contra a mulher, Nick Pasqual invadiu a casa da maquiadora durante a madrugada. De acordo com a imprensa local, Allie foi levada ao hospital e submetida à cirurgias. Houve rompimento de tendões no braço direito, além feridas no pescoço.

Ordem de restrição



Antes de ser atacada pelo ex-namorado, Aline Shehorn havia entrado com uma ordem de restrição contra Nick Pasqual. Ela alegou que o ator tentou atacá-la em ocasiões diferentes. A ordem de restrição alega que Pasqual a atacou diversas vezes com um cinto.