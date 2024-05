Conheça o elenco de 'Mentirosos', série baseada em obra de E. Lockhart

O streaming Prime Video anunciou, nesta sexta-feira (31/5), o elenco da série Mentirosos. Baseada no livro de mesmo nome do autor E. Lockhart, a produção será estrelada por Emily Alyn Lind, Shubham Maheshwari, Esther McGregor e Joseph Zada. Não foi divulgada a data de chegada da série na plataforma.

A trama acompanha a rica e renomada família Sinclair, que se recusa a admitir que está em decadência e se agarra a todo custo às tradições. Todo ano, Cadence, a neta primogênita e principal herdeira, seus primos e um amigo passam o verão na ilha particular da família. Até que um dia, a garota sofre um estranho acidente, que a deixa com amnésia, depressão e fortes dores de cabeça. Com o silêncio dos familiares sobre o ocorrido, Cadence se vê forçada a voltar à ilha para descobrir o que realmente aconteceu.

Escrito e produzido por Julie Plec e Carina Adly MacKenzie, Mentirosos é inspirado no best-seller que vendeu mais de 3 milhões de cópias no mundo inteiro. O escritor do livro também participa da produção executiva do novo produto da plataforma Prime Video. A obra literária lançada há 10 anos ganhou destaque nos últimos tempos por resenhas postadas na rede social Tik Tok.