Luiz Bacci explica a razão de ter abandonado programa ao vivo

O apresentador do Cidade alerta Luiz Bacci precisou abandonar o noticiário nesta quinta-feira (30/5), após receber a notícia de um acidente trágico envolvendo familiares. Após o momento, o jornalista apareceu nas redes sociais para explicar o que havia ocorrido e que o pai de seu cunhado, Acácio, de 70 anos, acabou falecendo de infarto pelo desespero envolvendo a situação.

“Eu estava no meio de uma entrevista quando me chega uma mensagem, um pedido de socorro da minha irmã, de um acidente gravíssimo que envolveu a nossa família essa noite no Rio Grande do Norte. A partir dali, eu fiz os contatos que eu precisava que eram urgentes e não pude seguir o programa adiante”, esclareceu o jornalista.

Segundo o relato do apresentador, no barco que pertence à sua família estavam o cunhado do apresentador, Gustavo, o pai de seu cunhado, Acácio, o tio e o primo do marido de sua irmã. O jornalista ainda relatou que graças a um “milagre”, sua irmã e sobrinhos não estavam no barco. “Minha solidariedade ao meu cunhado, Gustavo, ao Guilherme pela perda do pai, saudoso Acácio. E obrigado Deus por ter impedido que minha irmã e sobrinhos tivessem entrado nesse barco”, escreveu na publicação.

“Meu cunhado conseguiu pôr o colete salva-vidas no tio e no primo dele, que acabaram caindo do barco, ficaram desaparecidos por cerca de uma hora há cerca de 10 quilômetros da costa de Natal”, completou o jornalista, afirmando que os dois foram resgatados e levados ao hospital.