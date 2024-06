Davi, campeão do BBB 24, confessa sobre a vida amorosa: "Vivendo no off" - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Davi Brito, campeão do BBB 24, abriu o jogo sobre a vida amorosa desde que rompeu seu relacionamento com Mani Reggo, logo após sua saída do reality show. O ex-motorista de aplicativo fez confissões inéditas.

Em entrevista ao jornal Extra, o baiano reagiu em torno da curiosidade excessiva do público acerca do assunto. "Qualquer coisinha que posto já vai parar em vários lugares. Mas estou conseguindo me divertir do meu jeito", explicou ele, que foi questionado sobre beijos e a curtição nesta sua atual fase, e fez mistério.

"Vivendo no off"

"Rapaz, você está querendo me causar problemas? (risos) Eu estou vivendo em off", brincou Davi, que chegou a ter sido flagrado sob companhia da influenciadora Bárbara Contreras, no início do último mês de maio.

Sincero, o ex-BBB ainda apontou sua percepção sobre a perca de seguidores em meio às polêmicas recentes associadas ao seu nome. "Tem um pouco de racismo aí. Muitas pessoas não conseguem ver um pobre, preto, da periferia, crescendo na vida. Por isso, tento lidar com a explosão da internet com cautela", declarou Davi, que perdeu quase 1 milhão de seguidores no Instagram.

