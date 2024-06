Projeto voltado para autores independentes do DF abre inscrições

A AVÁ Editora abriu as inscrições nesta segunda-feira (3/6) para o movimento de literatura independente Voo-livro. A primeira edição do evento será realizada nos dias 22 e 23 de junho, na livraria Paradeiro, Asa Norte. Os interessados devem se inscrever até o dia 14 de junho, via formulário on-line disponível pela conta do Instagram @voo.livro.

O projeto foi criado para impulsionar a cena literária da capital federal por meio da comercialização de livros e experimentos impressos, atividades formativas, rodas de prosa, contação de histórias, lançamentos coletivos, performances e saraus. A ideia é coletivizar vivências literárias que possam divulgar e conectar autores, editoras independentes, artistas, pesquisadores e leitores, promovendo o impulsionamento da economia criativa do livro. A iniciativa também busca realizar edições em diferentes regiões administrativas do DF.

Esta primeira edição marca o aniversário de seis anos de trajetória da editora independente brasiliense AVÁ. Criada pela escritora Natália Aniceto, materializou mais de 190 obras de pequenos autores da cidade e de outros estados.