"Volta por Cima": próxima novela das 19h terá triângulo amoroso

Novos detalhes sobre ‘Volta por Cima‘, próxima novela das 19h da Globo foram divulgados. A trama escrita por Claudia Souto, que sucederá ‘Família é Tudo’, de Daniel Ortiz, terá um triângulo amoroso envolvendo os personagens de Jéssica Ellen, Amaury Lorenzo e Fabrício Boliveira.

De acordo com informações da jornalista Anna Luiza Santiago, da coluna Play, do jornal O Globo, a história começa com Madalena, personagem de Jéssica, sendo noiva de Chico, papel de Amaury.

No entanto, após um grave acidente que acontecerá nos primeiros capítulos da novela, a protagonista se apaixonará por Jão, personagem de Fabrício Boliveira. Na trama, inclusive, ele será um fiscal de ônibus. Já Madalena, será filha de um motorista de ônibus com uma costureira.

O personagem de Amaury Lorenzo acabará se envolvendo com Roxelle, personagem que ainda não teve uma atriz definida. A próxima novela das 19h terá como cenário o Rio de Janeiro e direção de André Câmara.

