Projeto Dona imperatriz celebra o encerramento com um baile

As artistas Aqualtune e Júlia Nara se apresentarão no Baile - (crédito: Thais Mallon)

A segunda edição do projeto Dona Imperatriz promoveu durante quatro meses um ciclo formativo gratuito para mulheres do mercado cultural no primeiro semestre de 2024. Para encerrar em celebração a formação dessas mulheres pretas, periféricas e LBTs, o projeto promoverá um baile em Taguatinga no dia 22 de junho.

Com entrada gratuita e aberto ao público, o evento final oferecerá oficinas nas áreas de elaboração de projetos, audiovisual e marketing. Também haverá uma roda de conversa sobre o impulsionamento artístico feminino. A programação musical contará com a participação de Aqualtune, Julia Nara, Babi, Lis Martins, Ramona Jucá, Thabata Lorena e a Batalha do beco.

A idealizadora do projeto, Thabata Lorena, afirma que a iniciativa partiu da vontade de estruturar as carreiras dessas mulheres para além das redes sociais. As artistas produziam conteúdos nas redes, mas não necessariamente entendiam de registro autoral, produção musical e elaboração de projeto.

“Existe a ideia de que uma carreira solo é uma carreira sozinha. Mas não precisa ser. Os artistas solos podem se apoiar entre si, sem necessariamente estarem no mesmo empreendimento. Também prestigiamos os trabalhos de outras pessoas”, diz Thabata.

A idealizadora e artista Thabata Lorena ao lado das artistas Ros4 e Juks (foto: Jeferson Carvalho)

Apesar de ser um projeto interseccional, a idealizadora ressalta que é um espaço no qual todos são bem-vindos. Acima de tudo, existe o respeito, e Thabata deseja celebrar a conquista com todo mundo que se sinta convidado.

Durante o ciclo formativo, o rapper Aqualtune, ao lado de outras artistas, teve a oportunidade de gravar cinco composições. As canções produzidas no decorrer do projeto serão lançadas durante o baile de encerramento. Elas também construíram portfólios artísticos e realizaram um ensaio fotográfico para impulsionar a carreira.

Aqualtune explica que o projeto proporciona um profundo autoconhecimento às artistas das mais diversas formas, com formação profissional em várias áreas e aprimorando das ferramentas de trabalho musical.

“Como pessoa não binária acredito que a inclusão de pessoas pretas LBTs nos dá a possibilidade de nos reconhecer dentro do cenário, nos apoiarmos e principalmente mostrarmos que somos força artística musical dentro dos diversos estilos, em especial do hip hop, que existimos e produzimos sobre diversos temas e vivências, além da violência de gênero e do racismo”, diz o rapper.

Ele enxerga o cenário do hip hop como uma construção das pessoas pretas com uma produção que é majoritariamente consumida por elas. Mas por ser uma indústria extremamente masculina, cis e hetero, existe a dificuldade de ocupar espaços que são próprios por direito. “Se o hip hop é a rua e a periferia, nós, pretos e periféricos LBTs, somos essenciais para a construção desse movimento. Só somos lembrados em edições de ‘diversidade’, ‘especial das mulheres e LGBTs’, cumprindo muitas vezes papel de cota para a cena. Queremos o centro e não mais as sobras”, alega.

Confira a programação completa:

15h - Oficina Elaboração de projetos: apresentação de ferramentas e a importância da ocupação dos espaços institucionais com Lela do Cerrado

15h30 - Oficina de formalização CEAC: A importância do credenciamento para o Cadastro de Entes e Agentes Culturais (CEAC) da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do DF com Nega Cruz

17h - Oficina Audiovisual, Marketing de guerrilha com Ramona Juca - Coletivo Mercado Sul Vive

18h30 - Recepção

19h - Roda de conversa: Impulsionamento artístico mulheres pretas e LBTs

20h30 - DJs

21h - Apresentações culturais: Aqualtune, Julia Nara, Babi, Lis Martins, Ramona Jucá, Thabata Lorena e Batalha do Beco





Serviço

Baile Dona Imperatriz

No dia 22 de junho (sábado), a partir das 15h, no Mercado Sul (Taguatinga Sul). Entrada gratuita.

*Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel