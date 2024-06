MC Binn faz revelações sobre romance: "Coisa de conexão"

MC Binn abriu o jogo sobre a atual fase da vida amorosa. O funkeiro, que nos últimos dias despertou a curiosidade dos milhares de seguidores, assumiu a identidade de seu novo affair, a tatuadora Ana Laura Marques.

Em entrevista ao portal Gshow, o ex-participante do BBB 24 fez confissões inéditas sobre como eles se conheceram. "Fui eu que conquistei, não esperava. Nos conhecemos por acaso na internet e ficamos nos falando. Ela achava que eu não queria nada sério, só bagunça. Deu nem verdade no começo. Eu que fui pra cima e eu nem esperava, achava que ia ficar solteiro", disse.

Romântico, MC Binn contou que possui planos de celebrar o Dia do Namorados sob companhia da tatuadora, e fez suspense sobre um possível relacionamento sério. "Vamos passar o Dia dos Namorados juntos. Ela está me apoiando bastante no álbum novo. Está orando junto, está torcendo. Minha mãe a ama, minha família, porque ela é uma pessoa simples. Meu pai também. Já virou da família e eu converso com a família dela todo dia. Parece que a gente se conhece há um bom tempo, estou curtindo", declarou ele, que não poupou elogios sobre a conexão com Ana Laura.

"Coisa de conexão"

"É uma pessoa que nunca me tratou como artista, como MC, como ex-BBB. Me tratou como Jefferson, com simplicidade", derreteu-se. "Foi uma coisa mais conexão, quando algo muito forte acontece, se conecta. Fluiu e tamo aí. Tá me fazendo bem, me fazendo feliz", pontuou o ex-BBB.

