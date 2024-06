Feira de antiguidades reúne colecionadores e antiquários no fim de semana

A praça central do Casapark recebe a Casa Vintage neste sábado (8/6) e no domingo (9/6). A feira de antiguidades, brinquedos de época, joalheria, discos de vinil, relojoaria e objetos colecionáveis será realizada das 10h às 20h no primeiro dia e das 12h às 20h, no segundo. A entrada é gratuita.

A Casa Vintage ocorre quase todo mês no local, sendo uma das mais tradicionais feiras de antiguidades de Brasília. Gilberto Salomão e Liberty Mall são outros espaços que promovem eventos como este.



Entre os expositores estão a Pop House Discos Antigos, na qual será possível garimpar uma seleção de vinis, Lana e Digérson Objetos Antiguidade e Luiz Werlang Objetos em Madeira, especialistas em antiguidades, e Valdeson Joias Antigas. Para os que gostam de objetos religiosos, Marta Arte Sacra traz peças antigas e Rose Sakharov participa com peças de cutelaria.