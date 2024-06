Começa hoje a retirada de ingressos para shows gratuitos de Djavú e Joelma

O Sesc deu início ao circuito e tradições juninas com grandes atrações. Nesta sexta-feira (7/6), o evento traz a Banda Djavú, que se apresenta no Sesc Bartolomeu Martins, em Ceilândia. Joelma se apresenta no sábado (8/6), na mesma unidade. Os ingressos devem ser retirados nesta quarta-feira (5/6), até as 20h, nas unidades Sesc, enquanto durarem os estoques.

O show da banda Djavú reúne os repertórios de maior sucesso do grupo, como os hits Não desligue o telefone e Me libera (O que pensa que eu sou). Joelma desembarca em Brasília com a performance This is Calypso Tour Brasil. A retirada dos ingressos se estende até as 20h. Os ingressos podem ser retirados nas unidades do Sesc em Ceilândia, na 504 Sul, em Taguatinga Norte e no Guará enquanto durarem os estoques. Será possível retirar convites para os dois dias de evento, ou seja, até dois pares de ingressos por CPF.

A abertura dos portões para os dois dias de show será às 17h. Os ingressos serão validados estritamente até as 19h. O evento contará ainda com barraquinhas e comidas típicas, brinquedos infláveis, banheiros e área PCD.





Serviço

SESC tradições juninas 2024

Sexta (7/6) e sábado (8/6), no Sesc Bartolomeu Martins (Ceilândia). Entrada gratuita mediante a doação de 1kg de alimento