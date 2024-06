Beatle participou de regravação de "Anna Júlia"; veja clipe

Já famosa em 1999, a canção Anna Júlia, do Los Hermanos, foi regravada dois anos após o lançamento, em 2001, na voz do britânico Jim Capaldi, ao lado de outros artistas incluindo o beatle George Harrison. A música teve ainda um clipe publicado.

A regravação contou com Jim na voz, Paul Weller, da banda The Jam, fazendo os backing vocals, Ian Paice, do Deep Purple, na bateria e George Harrison, dos Beatles, na guitarra.

Leia também: Elenco de filme dos Beatles deve ter Paul Mescal e Charlie Rowe



George foi chamado para participar da regravação de Anna Júlia, para a composição de músicas do álbum Living on the outside, de Capaldi, lançado em 2001.

Além disso, a regravação foi um dos últimos trabalhos de George. O artista morreu em 29 de novembro de 2001, em razão de um câncer.



Veja o clipe: