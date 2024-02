Quatro filmes dos Beatles estão a caminho, um para cada integrante

Os Beatles ganharão quatro filmes no mesmo ano, um para cada integrante da banda. O anúncio foi feito pela Sony Pictures e pelo diretor britânico vencedor do Oscar Sam Mendes (1917, Beleza americana), que irá conduzir as quatro produções. As cinebiografias de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr serão lançadas em 2027.

Essa é a primeira vez que a produtora Apple Corps e a banda em si, hoje representada por McCartney e Starr, além das famílias de Lennon e Harrison, deram direitos totais para não só contar a história dos Beatles, como também de usar as músicas no cinema. A ideia partiu do próprio Mendes, que vai dirigir cada filme contando a história a partir do ponto de vista de cada membro da banda.

O financiamento dos filmes será da Sony Pictures, que também irá distribuir todos com lançamentos mundiais no cinema durante o ano de 2027. A ordem de lançamento das cinebiografias, assim como as datas de cada uma, ainda não foram anunciadas. Segundo o portal Deadline, os roteiristas estão sendo contratados por agora.

Essa não será a primeira participação dos Beatles em filmes. O grupo teve inúmeros filmes-concerto, além do ambicioso documentário The Beatles: Get back, dirigido por Peter Jackson (O senhor dos anéis) em três partes e disponível no Disney+. Versões dos músicos apareceram na comédia Yesterday, que imagina um mundo onde a banda não existiu.