Fábio Jr. lança o videoclipe de 'Enrosca', hit que marcou a carreira

O cantor, compositor e ator Fábio Jr, lança uma versão inédita de Enrosca, música de sucesso gravada pela primeira vez em 1977. A canção e o videoclipe já estão disponíveis na plataforma do YouTube.

Fábio Jr garante que Enrosca é um hit atemporal que marcou a carreira positivamente. “Enrosca é uma música que todo mundo gosta, que marcou a minha carreira. Me divirto cantando, ela tem um uma coisinha romântica, mas também é sexy, ela é provocante. Essa música é linda, agora está ainda mais especial!”, comenta Fábio Jr., em nota. A obra musical faz parte do repertório da turnê de Fábio, Bem mais que os meus 20 e poucos anos, que comemora os 70 anos de idade do artista.