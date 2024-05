Fábio Jr. posa em clima de romance com a esposa e se declara

Reprodução/Instagram Fábio Jr. e Fernanda Pascucci

O cantor Fábio Jr. celebrou através de suas redes sociais nesta terça-feira, dia 28 de maio, o aniversário de 45 anos da esposa Fernanda Pascucci. No Instagram, ele postou uma foto em que aparece beijando a mulher e, na legenda, deixou uma declaração especial para ela.

"Meu Bem, hoje é o seu dia. Que sorte a minha dividir meus dias com você, te desejo as melhores coisas desse mundão. Obrigadúúú sempre! TE AMÚÚÚ!", escreveu o artista de 70 anos.

Fábio e Fernanda começaram a namorar em 2011 e se casaram em 2016. Além de bancária, ela era presidente de um fã-clube dedicado ao cantor quando os dois se conheceram.

Fábio Jr. já foi casado outras vezes

Vale lembrar que este é o sétimo casamento de Fábio Jr. O cantor já foi casado com Mari Alexandre (2007-2010), com quem teve Záion; Patrícia de Sabrit (em 2001); Guilhermina Guinle (1992-1997); Cristina Karthalian (1986–1990), com quem teve Krizia, Tainá e Fiuk; Gloria Pires (1979–1983), com quem teve Cleo; e Tereza de Paiva Coutinho (1976–1979).