Cinema e preservação ocupam centro de mostra em Ouro Preto (MG)

Sob a temática central chamada Cinema de Animação no Brasil: Uma Perspectiva Histórica, a 19ª mostra CineOP — Mostra de Cinema de Ouro Preto (MG) terá seis dias dedicados, em caráter gratuito, programação de 153 filmes criados em sete países. O encontro de cinéfilos, que traz como carro chefe reflexões sobre preservação será entre os dias 19 e 24 de junho. Mais de 120 profissionais do setor, com o reforço de representantes do MinC (Ministério da Cultura), Mec (Ministério da Educação) e do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania terão cardápio de mais de 30 sessões.



Debates que contemplam o uso de inteligência artificial na preservação do audiovisual estarão em primeiro plano junto com discussões internacionais que encampam leque sobre a Cineteca Nacional do Chile, o tema Infância e Cultura Digital na Escola (por profissional argentino) e Ecologia de Imagens em Desaceleração (com convidado colombiano). Na delegação do exterior estarão representantes de Angola, Argentina, Benin, Colômbia, França e Portugal. Profissionais brasileiros desenvolverão temas como O Futuro da Preservação Audiovisual Começa no Presente e Plano Nacional de Cinema na Escola: Comunicação, Cultura e Educação.



Entre os programas desenvolvidos pelos curadores Cléber Eduardo e Fábio Yamaji está uma celebração (no dia 20 de junho) de Alê Abreu, o cineasta brasileiro indicado ao Oscar em 2016 pelo filme O menino e mundo. Ele receberá o troféu Vila Rica e terá retrospectiva da obra encorpada no evento. Serão apresentados longas dele como Perlimps e Garoto cósmico, além de vários curtas desenvolvidos por mais de 30 anos.