Mãe de Nicolas Prattes abre o jogo sobre relação com Sabrina Sato

Giselle Prattes, mãe de Nicolas Prattes, abriu o jogo sobre como é sua relação com Sabrina Sato, namorada do seu filho, e confessou se sente ciúmes do ator.

Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz veterana afirmou que possui uma relação harmoniosa com a japa mais querida do Brasil, por quem se diz ‘apaixonada’. "Graças a Deus, eu me dei bem com todas [as ex-namoradas de Nicolas]. Sou completamente apaixonada pela Sabrina. Como não?", iniciou.

"Já viajamos juntas, ela já veio aqui em casa, já fui lá. Estamos todos juntos e misturados. Eu e ela já temos nossos papos paralelos no WhatsApp. A Sabrina tem um brilho, um carisma, uma generosidade, uma leveza. É muito impressionante. Não tem como não gostar, como não se dar bem com ela", declarou a mãe de Nicolas Prattes, que não poupou elogios sobre a relação entre os dois.

"É muito bonito ver uma mulher torcendo verdadeiramente pelo seu filho. E é muito bonito ver o Nicolas admirando uma mulher como ele admira a Sabrina. Ele tem um encantamento, que faz parte da paixão", disse ela. Sincera, Giselle Prattes ainda afirmou se já sentiu ciúmes do ator.

"Eu só tive ciúme do Nicolas no primeiro beijo. Foi um choque. Depois, quando eu vi Nicolas namorando pela primeira vez, achei muito fofo. Eu me aproximei bastante da primeira namorada dele. A partir daí, eu confesso para você que eu prefiro mil vezes o Nicolas namorando. E ele gosta de namorar", pontuou a matriarca.

