Reprodução/Instagram Sheron Menezzes

Sheron Menezzes, atriz, nesta sexta-feira (07), compartilhou fotos aleatórias numa rede social. Em um dos registros, ela aparece de biquíni florido, dando zoom no decote e exibindo uma tatuagem discreta. Os elogios foram inevitáveis.

"Uau", "Que mulher fascinante", "Lindona, maravilhosa", "Tão linda", "Perfeita", "Maravilhosamente linda", "Uma deusa", "Corpaço", "Muito top", "Ela não cansa de ser linda", "Sempre linda demais", dispararam os seguidores.

Leia também: Filha revela como foi crescer com os pais serial killers

Afastada das novelas desde o término de Vai na Fé, Sheron Menezzes confessou, em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod, dezembro do ano passado, que já sofreu inúmeros preconceitos.

"Participei de muito concurso de beleza e não é que no Sul, eu preta, ganhava? Fui a primeira princesa do Garota Verão Porto Alegre e primeira Princesa Garota Verão do Rio Grande do Sul.Hoje eu sei que sofria vários preconceitos, eu não sabia que sofria. Depois eu pensei: ‘Como uma menina preta no Sul não sofria?"", comentou.





O post Sheron Menezzes dá zoom no corpo todo de biquíni e anima seguidores foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.