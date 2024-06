'Travessia': Pitty e Emicida apresentam show inédito no Festival João Rock

Ribeirão Preto - Os cantores Pitty e Emicida apresentam, na noite deste sábado (8/6), um show inédito batizado Travessia, criado exclusivamente para o Festival João Rock. Os artistas sobem no palco principal do evento à 0h35, com um espetáculo dividido em três atos, que une os repertórios dos dois artistas e novos arranjos.

A apresentação parte do conceito da união entre as cores amarela, em alusão à turnê AmarElo do rapper paulistano, e roxa, que simboliza a série de shows ACNXX, responsável por celebrar os 20 anos do primeiro álbum da cantora baiana, Admirável chip novo.







O primeiro ato do espetáculo é intitulado Ponte, e contará com canções reflexivas. Em seguida, o ato À Meia Noite será repleto de músicas que trazem dramaticidade e conflitos particulares. Por fim, Aurora, responsável por encerrar o show, representará a esperança de um novo dia. Na setlist, estarão presentes sucessos como Hoje cedo, colaboração entre os dois artistas, Levanta e anda e AmarElo, de Emicida, e Máscara e Equalize, de Pitty.

Para registro da apresentação inédita, os músicos convidaram a atriz e diretora Alice Carvalho, no ar na novela Renascer e protagonista da série Cangaço novo, para dirigir o conteúdo audiovisual da performance. O produto final será lançado em formato de curta-metragem, narrando uma história original.

Realizado em Ribeirão Preto, o tradicional Festival João Rock chega à 21ª edição com ingressos esgotados. Para o público de casa, os shows serão transmitidos ao vivo pelos canais Multishow e Bis e pela rádio 89 FM.