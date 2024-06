Lucas Lima revela ‘saidinhas’ durante época do casamento com Sandy - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Reprodução/Instagram Sandy e Lucas Lima

Nos últimos dias, Lucas Lima virou alvo de críticas nas redes sociais, após surgir se divertindo durante o São João da Thay, evento organizado por Thaynara OG no Maranhão, e estão comparando sua vida agora, e da época em que era casado com Sandy.

Em entrevista ao portal Gshow, o músico fez confissões inéditas sobre o assunto, e afirmou que até mesmo durante o período em que foi casado com a cantora, costumava se divertir nas ‘saidinhas’ para festas.

"Mas na época não dava pra usar isso pra falar mal da Sandy. É muito tóxico ser sommelier de sorrisos, querer me comparar comigo do passado sendo que nem me viu na época. E sempre pra bater na mulher, sempre culpando a mulher", apontou Lucas Lima.

"Eu tô feliz, a Sandy tá feliz e nunca nos podamos. Muitíssimo pelo contrário. Sempre nos incentivamos e graças a ela eu sou uma pessoa melhor, um músico melhor, um amigo melhor, um pai melhor, um filho melhor…", disse o artista, que é pai de Theo, de 9 anos, fruto da união, que teve seu fim anunciado em setembro de 2023, após 24 anos juntos.

