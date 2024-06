"Lula gosta mais de rock que o Bolsonaro" diz Guto Goffi em show do Barão Vermelho

A banda Barão Vermelho se apresentou na noite desta sexta-feira (7/6) na arena do Funn Festival e movimentou o circuito do rock na capital federal. Mesmo com temperaturas baixas, muitos fãs compareceram, lotaram o espaço e vibraram com os clássicos do rock brasileiro.

Em dado momento do show, o baterista do Barão Vermelho Guto Goffi se levantou e ao cumprimentar o público perguntou “quem é lula” e questionou se por acaso o presidente estaria presente. Em seguida emenda: “O Lula gosta de rock? Com certeza o Lula gosta mais de rock que o Bolsonaro.”

A reação do público foi mista. Alguns aplaudiram enquanto outros vaiaram.

O show contou ainda com uma homenagem a Cazuza, líder do Barão Vermelho, morto em 7 de julho de 1990 em decorrência da AIDS.

No final, Rodrigo Suricato, vocalista do Barão Vermelho chamou ao palco o guitarrista e vocalista da banda brasiliense Distintos Filhos, Paulo Veríssimo, que fez uma participação especial e encerrou o show.

Veja fotos do show: