Nina Capelly, prima de MC Binn, diz que perdeu bebê e revela apoio do ex-BBB Lucas Buda

Nina Capelly, prima de MC Binn, revelou através de suas redes sociais neste domingo (9), que perdeu o bebê que estava esperando. Na época em que anunciou a gravidez, ela cogitava que o filho era do ex-BBB Lucas Buda, com quem viveu um breve affair.

Em vídeo, Nina se pronunciou sobre o aborto espontâneo que sofreu: "Vim me pronunciar a respeito da gravidez. Tem muita gente perguntando, querendo saber o que está acontecendo, tem muito ataque também. Bom, esses últimos dias foram turbulentos na minha vida, onde eu me vi dentro de um quarto com depressão. Sem querer comer, sem querer beber, sem querer ver ninguém", iniciou ela.

"Estou tendo total apoio da pessoa envolvida, [ele] esteve em São Paulo, nós conversamos", destacou ela, se citar o nome da pessoa envolvida. "Infelizmente, eu perdi o neném. Eu tive o Bernardo, que foi a minha primeira gestação. Minha segunda gestação, não consegui segurar o bebê e nessa, infelizmente…", lamentou.

Ela destacou que pretendia ter a criança, mesmo que não fosse uma gravidez planejada: "Não iria ser problema para mim [ter a criança], tenho certeza que para ele também não iria ser. Ia ser benção em nossas vidas, mas Deus quis assim. Estou tendo todo o apoio dele em questão de psicólogo e de estar ali do meu lado", finalizou.

Para a Quem, Nina confirmou que a pessoa que está lhe dando apoio, realmente, é Lucas Buda: "Sim, ele está me ajudando a pagar minhas sessões com o psicólogo, está sempre em contato comigo me dando apoio emocional, e vai ficar tudo bem. Estou procurando seguir a vida", destacou.





