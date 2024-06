Jaquelline rebate ataques após vazamento de vídeo íntimo do ex - (crédito: Reprodução/Instagram - Montagem)

Jaquelline Grohalski utilizou as redes sociais neste domingo (9/6), e reagiu após ter se tornado alvo de críticas após seu ex-namorado, Lucas Souza, ter sido exposto por um vídeo íntimo, em clima de romance com Laéllyo Mesquita.

Através do X (antigo Twitter), a campeã de A Fazenda 15 se defendeu após o ex-militar sido hospitalizado sob quadro de crise de ansiedade, decorrente da exposição do romance com designer de moda, e a tornou alvo de ataques por alguns internautas.

"Estão direcionando ódio para pessoa errada, mas nada de novo, a corda sempre pende para o outro lado quando se é mulher em uma situação, mesmo que não tenha contribuído em nada para qualquer coisa!", disparou Jaquelline.

Em tempo, Jaquelline viveu um romance com Lucas Souza em A Fazenda 15 e oficializaram o namoro após ela deixar o reality show como a campeã do reality rural. O affair entre ele e Laéllyo Mesquita, inclusive, ocorreu antes dele ter assumido o romance com a ex-BBB, que teve seu fim anunciado em abril.

