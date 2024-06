Carlos Alberto de Nóbrega revelou detalhes sobre a saída de Eliana do SBT, onde a apresentadora encerra um contrato de 15 anos. Segundo o humorista, Eliana teria sido prejudicada por executivos da emissora, o que levou à sua decisão de procurar novas oportunidades na TV aberta. "É uma pena. Ela saiu por motivos sobre os quais tinha razão. Eu faria a mesma coisa", declarou Nóbrega à Folha de S.Paulo, reforçando que a loira está analisando suas opções antes de definir seu próximo passo.

Ele garantiu que Eliana não irá para a Record ou Band e, embora tenha descartado a Globo, rumores indicam que a emissora carioca já fechou com ela, mas só anunciará a contratação após o término do contrato com o SBT por questões éticas.

Em um desabafo, Carlos Alberto criticou a atual direção da Globo, que recentemente encerrou o núcleo de Humor, embora tenha anunciado uma nova diretoria dedicada à comédia. "A Globo, com essa maldita mania de ser radical, está preocupada em mostrar um Brasil triste. Agora só fazem seriados violentos, com estupros", comentou o humorista, desaprovando o foco da emissora.

Ele também atacou o jornalismo da Globo, afirmando que a qualidade caiu, mas relembrou com orgulho sua aparição no Jornal Nacional após uma homenagem de Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados em 2019, comentando com humor: "Eu achava que eu só apareceria no jornal quando morresse".

O post Carlos Alberto de Nóbrega diz que Eliana foi deixada pra trás no SBT foi publicado primeiro em Observatório dos Famosos.

Saiba Mais Diversão e Arte Nova música de Rita Lee e Roberto Carvalho chega aos streamings

Nova música de Rita Lee e Roberto Carvalho chega aos streamings Diversão e Arte Tiê faz show gratuito do dia dos namorados com Claudio Nucci

Tiê faz show gratuito do dia dos namorados com Claudio Nucci Diversão e Arte Filho de Andressa Urach presenteia namorada com colar com o próprio sangue