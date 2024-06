Fãs de Taylor Swift induzem terremoto durante show na Escócia

A atividade foi ocasionada pela dança e a potência do sistema de som do estádio - (crédito: Divulgação Disney )

Fãs da cantora Taylor Swift fizeram o chão tremer durante os shows em Edimburgo, capital da Escócia, no último fim de semana. Segundo o Serviço Geológico Britânico (BGS, na sigla em inglês), o público de cada um dos três shows gerou 80 kW de energia, o equivalente a cerca de 6.000 baterias de automóveis.

Duas estações de monitoramento distribuídas pela cidade registraram a atividade sísmica na última sexta, sábado e domingo em até seis quilômetros ao redor do estádio Murrayfield, local onde a cantora de apresentava.

A atividade foi ocasionada pela dança e a potência do sistema de som do estádio. Um gráfico produzido pelo BGS mostrou que as músicas Ready for it?, Cruel summer e Champagne problems foram as que mais animaram os fãs.



A agência informou que os terremotos "induzidos", que não possuem origem natural, "foram detectados por instrumentos científicos sensíveis projetados para identificar a mínima atividade sísmica, mas é pouco provável que as vibrações geradas pelo show tenham alcançado outras pessoas para além daquelas que estavam próximas".

Esta não é a primeira vez que os fãs da "loirinha" causam um abalo sísmico. Em julho do ano passado, o público de um show realizado em Seattle, nos Estados Unidos, gerou uma atividade de magnitude 2,3, o que os especialistas classificaram como exagerado.