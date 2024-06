Fãs de BTS movimentam redes contra PL que equipara aborto a homicídio

Um dos grupos de fãs mais engajados em pautas sociais nas redes, os armys, fãs do grupo sul-coreano BTS, começaram campanha na internet contra o Projeto de Lei 1904/2024, que criminaliza o aborto após 22 semanas de gestação com pena equivalente a de homicídio. No X (antigo Twitter), os fãs se mobilizam por meio da hashtag #ArmyContraPL1904 e divulgam o abaixo assinado Criança não é mãe.

O perfil Army Help The Planet, que se descreve como “primeiro e maior movimento social atuante como organização não governamental de fato, fundado pela união de ARMYs”, também convocou os seguidores para pressionar o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) nas redes.

????????Projeto de Lei da Gravidez Infantil pode voltar à pauta da Câmara AMANHÃ.



Apoiado pela bancada conservadora, o PL pode ter a urgência aprovada na Câmara. Se isso acontecer, ele poderá ser votado direto no Plenário. Mas você pode ajudar na pressão para retirá-lo de pauta:… — Army Help The Planet (@ARMY_HTP) June 10, 2024

O projeto, chamado por opositores de PL da gravidez infantil, é de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), membro da bancada evangélica.

Na segunda-feira (10/6), a deputada federal Erika Hilton (Psol-SP) pediu o apoio de fã clubes de artistas para pressionar contra o PL. Alguns dos perfis que já se mobilizaram foram os fãs das cantoras internacionais Beyoncé, Taylor Swift, Olivia Rodrigo e Billie Eilish, de artistas nacionais como Jão e Anitta e de outros grupos de k-pop, como do grupo Aespa.