Câmara não reconhece título de "Cidadão Soteropolitano" de Jorge Vercillo

A Câmara de Vereadores de Salvador questionou a entrega do título de "Cidadão Soteropolitano" para o cantor Jorge Vercillo. O título, concedido a pessoas nascidas fora da capital baiana que tenham prestado serviços relevantes ao município, foi entregue, das mãos de Ivete Sangalo, ao astro da MPB durante o show de celebração dos 30 anos de carreira, realizado no domingo (9/6).

Confira o video:

De acordo com a Câmara, a entrega deste título ocorreu sem a anuência dos vereadores. Isso porque, de acordo com os anais da Casa, não houve votação para decidir se o legislativo soteropilitano homenagearia o cantor. Diante disso, pelo fato de não ter havido uma votação com possível aprovação dos vereadores, a placa de "Cidadão Soteropolitano" não tem validade da Câmara.

Votação de título será na próxima semana

Embora já entregue ao cantor Jorge Vercillo, o texto que o concede o título de Cidadão Soteropolitano será votado na sessão de segunda-feira (17/6), na Câmara. O Correio contatou a assessoria de comunicação do legislativo de Salvador para questionar o fato de a placa ter sido entregue sem a anuência dos vereadores.

Em nota, a Câmara afirmou que a entrega da placa com o título de Cidadão Soteropolitano a Jorge Vercillo é meramente "simbólico", na avaliação da Casa. " A matéria (o título) estava prevista para ser votada na terça-feira (11/6), mas um pedido de vista na Comissão de Constituição e Justiça da Casa adiou a votação".