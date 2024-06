Black Pantera se aprofunda na identidade afro-latina com novo álbum

Vocais guturais, afro-latinidade e referências ao anime japonês Jujutsu kaisen são elementos que definem muito bem o mais recente lançamento da banda mineira de crossover thrash Black Pantera. Natural de Uberaba (MG), o grupo formado pelo baixista Chaene da Gama, pelo vocalista e guitarrista Charles da Gama e pelo baterista Rodrigo Pancho lançou Perpétuo, quarto álbum de estúdio da banda. Mais do que uma simples adição à discografia do Black Pantera, o projeto ajuda a redefinir a musicalidade do grupo, que após uma viagem à cidade de Valparaíso, no Chile, abraçou de vez o conceito de afro-latinidade.

Perpétuo é um registro que se atreve a brincar com possibilidades musicais dentro do crossover thrash — gênero musical originado da mistura de elementos de hardcore punk com thrash metal. Dotado de 12 faixas e quase 40 minutos de duração, o projeto é uma verdadeira celebração da identidade afro e latina dos integrantes do Black Pantera. Em entrevista ao Correio, Chaene da Gama ressalta a importância da viagem de Valparaíso para o processo de construção do disco. “Ficamos em Valparaíso por três dias e a gente ficou com bandas de toda a América Latina, conhecendo essas bandas, estando em pocket shows e convivendo com elas. Vimos a importância do orgulho latino”, destaca.

Nesta quinta-feira (13/6), o trio se apresenta em São Paulo (SP), no Sesc Pompeia. O show, previsto para as 21h30, inaugura a série de apresentações da turnê de Perpétuo. Para o show, a banda incluirá no repertório todas as 12 faixas do disco, que mesclam os vocais arranhados típicos do rock pauleira com o melhor das referências em cultura pop — caso da letra de Provérbios, que cita o personagem de quadrinhos Miles Morales. O Perpétuo tour, como é chamada a turnê de promoção do álbum, não possui passagem confirmada em Brasília, que deve receber data para show em agosto, segundo Chaene.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Black Pantera (@blackpanteraoficial)

Para além do óbvio apelo à afro-latinidade como conceito central do projeto, Perpétuo se debruça sobre temas previamente explorados pelo Black Pantera, como o cotidiano de quem sofre todos os dias preconceito racial. Sobre a recepção dos fãs que acompanham cada lançamento da banda, Chaene relata a satisfação com o novo álbum. “Ele nasceu em um momento muito bom e os fãs o abraçaram absurdamente. A gente está muito feliz com a resposta”, confessa. Além das 12 canções que contemplam a listagem de faixas do disco, foram descartadas três músicas que não passaram no corte final, para que tudo coubesse na minutagem de um vinil. “Está sendo muito gratificante ver e viver esse momento”, completa o baixista.

Amor traduzido em canção

Uma das faixas de maior destaque de Perpétuo sem sombra de dúvida é Tradução, canção que narra as dificuldades enfrentadas pela mãe do eu lírico, uma mulher negra. “Que os ventos soprem ao nosso favor, mãe / No meu vocabulário / Real tradução do que é amor”, cantam no refrão da música. Chaene observa o exemplo da própria mãe, que serviu de inspiração para compor a faixa. “Tradução é um reflexo da minha vida, ao analisar a minha infância e ver o corre que minha mãe fazia para sustentar a gente”, observa.

Tradução ganhou um belo videoclipe para ilustrar a canção ao mostrar a rotina de uma mãe que todos os dias deixa o filho e o marido para trabalhar na casa de outra família como empregada doméstica. O vídeo é especialmente dedicado à dona Guiomar, mãe de Chaene e Charles, e dona Elvira, mãe do baterista Rodrigo Pancho. A história de dona Guiomar serviu de inspiração para a produção do videoclipe, pois trabalhava como doméstica quando Chaene e Charles eram crianças.

Do anime ao rock

Outra faixa que desperta curiosidade pelo nome pouco convencional é Mahoraga, rock pesado que leva no título o nome de um poderoso personagem do anime Jujutsu kaisen. Fã da animação, Chaene explica a relação do anime japonês com a música. “Mahoraga é o nome de um de um shikigami muito poderoso que se adapta a qualquer tipo de condição. O inimigo ataca e ele vai sempre se adaptando a qualquer tipo de ataque, então ele é quase indestrutível. O nome é esse paralelo ao que um homem preto e uma mulher preta têm que passar para sobreviver no mundo de hoje, pois têm que estar se adaptando continuamente”, esclarece o baixista.

*Estagiário sob a supervisão de Nahima Maciel