Projeto arte urbana nas escolas chega à 5ª edição com atividades gratuitas

O projeto Arte urbana nas escolas oferece aos alunos do ensino público do entorno do DF atividades como grafite, danças urbanas e shows de rap. O projeto realizará visitas nas escolas de Samambaia, Ceilândia Sul e Norte e Pôr do Sol, a partir do dia 17 de junho.

Na sua 5ª edição, Arte urbana nas escolas realizará diversas ações para os alunos, desde shows de rap até diálogos sobre a prática de bullying, prevenção às drogas e combate à discriminação. Jane Alves, produtora cultural e idealizadora do projeto, revela que muitas escolas do DF procuram o programa. “O projeto tem sido um marco nas escolas públicas do DF, a ponto de sermos procurados por inúmeras instituições que desejam nos receber. Sempre temos essas solicitações em nossos canais de comunicação”, diz, em nota. As atividades oferecidas serão administradas pelos artistas Ravel e Markx (rap), Will Locking (dança urbana) e Elom e Rivas (grafite).

O programa Arte urbana nas escolas será realizado no CEF 427 de Samambaia, CEF 16 na Ceilândia Norte, CEF 7 na Ceilândia Sul e CEF 32 no Pôr do Sol. Todas as atividades são oferecidas de forma gratuita. Foram priorizadas instituições que oferecem atendimento a pessoas com deficiência, ampliando o conceito de inclusão através de equipamentos de áudio descrição, áudio descritores e tradutores de libras presenciais.





Serviço





17 de junho - CEF 427 - SAMAMBAIA

20 de junho - CEF 16 - CEILÂNDIA/CEILÂNDIA NORTE

12 de julho- CEF 07 - CEILÂNDIA SUL

19 de novembro - CEF 32 - PÔR DO SOL