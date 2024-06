Isabeli Fontana volta a falar sobre ETs: ‘Eles ajudaram a voltar a minha alegria’

Reprodução/ Instagram Isabeli Fontana

Isabeli Fontana, modelo, na última quarta-feira (12), comentou no podcast Paranormal Experience, que teve um problema em sua bexiga, mas felizmente tudo se resolveu devido aos ETs.

"Sou muito sensível com o que acontece no meu corpo. Eu senti que parece que entrou uma agulha no lado esquerdo do meu peito. Uma coisa que machucou um pouquinho, parecia uma sensação de agulha. Eu senti algo que parece que encheu meu pulmão. Deu uma energizada absurda. Acredito que foram eles – os greys", revelou.

‘Eles ajudaram a voltar a minha alegria’

"Eles ajudaram a voltar a minha alegria, a minha felicidade. Foi no astral. Nunca mais tive problema na bexiga", confessou. Em 2022, durante uma entrevista ao podcast Venus, a modelo chocou os fãs ao afirmar que já viu o rosto dos ETs.

"Eu vi o rosto, eu estava entre dormindo e acordada. Veio um bem na minha cara e eu falei assim: ‘Nossa, que máximo!’". Eles são espíritos, quando eles materializam eles assustam a gente, por isso eles não materializam", explicou na época.

