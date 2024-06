Embaixada finlandesa inaugura jardim e sauna típicos em Brasília

A abertura do espaço no Jardim Botânico de Brasília é gratuita - (crédito: Reprodução)

Em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil, a Embaixada da Finlândia inaugura neste sábado (15/6), a partir das 11h, um jardim e uma sauna finlandeses no Jardim Botânico de Brasília. A embaixada visa estreitar os laços com o país ao promover sua cultura em solo brasileiro. A abertura do evento é gratuita ao público.

“O jardim não deveria apenas se assemelhar à natureza finlandesa, mas também demonstrar a ligação do povo finlandês com ela”, afirma, em nota, Ahti Törrönen, chefe-adjunto do projeto. Segundo ele, o local deve ser para todos aproveitarem, com a possibilidade de colher frutas silvestres, relaxar à beira do lago e conhecer a sauna finlandesa, que pode ser moderna, com eletricidade, ou tradicional, com lenha e fumaça, como as de uso corrente no país nórdico.

O espaço, projetado pelo mestre de paisagismo finlandês Johan Slätis, foi ajustado para o ambiente tropical pelo arquiteto fino-brasileiro e especialista em saunas André Aaltonen. A iniciativa foi supervisionada pela coordenadora da Embaixada Taru Juurikko e pelos responsáveis pelo Jardim Botânico de Brasília.