Feira "Filme Queimado" de fotografia analógica ocupa a Biblioteca Nacional

A 5ª edição da feira Filme Queimado será realizada neste sábado (15/6) em frente à Biblioteca Nacional (Esplanada dos Ministérios). O evento é gratuito, e, além da programação de oficinas para fotógrafos profissionais e amadores, a feira conta com comercialização de câmeras.





A feira Filme Queimado deste ano tem como objetivo a troca de experiência entre fotógrafos. A 5ª edição contará com venda de materiais de fotografia analógica em geral, câmeras de diferentes formatos, filmes fotográficos rebobinados raros e até com efeitos especiais, lentes, disparador, tripé, equipamentos analógicos raros, livros, revistas e acessórios. O evento também é uma excelente opção de passeio e oportunidade para mostrar aos filhos como eram as câmeras, antigamente.





A oficina Métodos Alternativos de Revelação, ministrada por Vinícius Campos, explora a revelação através de plantas e agentes naturais em filmes preto e branco. Desde 2018, Vinícius pesquisa métodos alternativos de revelação a partir de plantas e outros agentes que culminaram no desenvolvimento do processo de revelação P&B com aguardente. Os participantes terão acesso a técnicas artesanais e práticas, que possibilitam a criação de imagens com materiais facilmente disponível, promovendo uma abordagem mais sustentável e criativa da fotografia. A oficina inclui câmera e filme a ser utilizado. São apenas 20 vagas, ao valor de R$ 50. Para participar é necessário fazer a inscrição pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYzsR2QSANwZSmKbS2nWeK5WRY913XBgrFfE9Am4cNWYu5Q/viewform





Em celebração à arte, será realizada uma sessão de cinema, realizada pelo coletivo Cinema Olho da Rua. Os cinéfilos irão contemplar quatro filmes brasileiros contemporâneos, sob o céu de Brasília. Serão exibidos os longas: A garimpeira (Lais Sambugaro), Rema nascentes, Suplício noturno (João Rubio) e Júpiter em ascensão (Ligia Texeira e Francisco B. Gusso), em frente à Biblioteca Nacional.

Cronograma:

15h às 16h - Apresentação e conteúdo teórico, introdução à oficina e aos objetivos, princípios básicos da fotografia analógica. Explicação dos processos químicos tradicionais de revelação. Introdução aos métodos alternativos de revelação utilizando plantas e outros agentes naturais.

16h às 17h - Sessão de fotografia com divisão dos participantes em 4 grupos de 5 pessoas. Saída pelos arredores da Biblioteca Nacional para capturar imagens (duração de até 1 hora).

17h às 18h30 - Atividade prática de revelação. Cada grupo prepara seu próprio revelador preto e branco utilizando os materiais fornecidos. Revelação dos filmes capturados durante a sessão de fotografia e discussão e análise dos resultados obtidos.

18h30 - Encerramento com exposição e apreciação das imagens reveladas por todos os grupos, discussão sobre os desafios e aprendizados do processo. Encerramento da oficina com uma breve reflexão sobre a importância de métodos alternativos e acessíveis na fotografia analógica.

Sessão de cinema ao ar livre

O evento conta com a colaboração da Biblioteca Nacional de Brasília e terá início às 20h. A sessão é para todas as idades. Basta trazer sua canga, cadeira ou almofada e aproveitar. Os filmes selecionados para esta sessão refletem a riqueza da produção cinematográfica brasileira e também a busca por alternativas formas de linguagem e experimentação.

Programação:

- 15h - Abertura

- 15h às 18h30 - Oficina de Métodos Alternativos de Revelação

- 20h - Sessão Cinema no Olho da Rua

SERVIÇO

Feira Filme Queimado

Dia 15/6 (sábado), das 15h as 20h, em frente à Biblioteca Nacional. Acesso livre

Oficina de Métodos Alternativos de Revelação: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdZYzsR2QSANwZSmKbS2nWeK5WRY913XBgrFfE9Am4cNWYu5Q/viewform