'Dragon Ball: Sparking! Zero' ganha trailer com detalhes dos modos de jogo

DRAGON BALL: Sparking! ZERO - GAMEPLAY SHOWCASE - (crédito: Divulgação/Bandai Namco)

A Bandai Namco disponibilizou nesta quinta-feira (13/6) um trailer de jogabilidade de Dragon Ball Sparking! Zero. Durante o Summer Game Fest deste ano, a novidade foi a divulgação da data de estreia do novo game da linha Budokai Tenkaichi, que chega em 11 de outubro deste ano ao PS5, Xbox Series X|S e PC.

O produtor, Jun Furutani, forneceu detalhes durante o trailer de jogabilidade a respeito dos modos que estarão presentes no jogo. Entre eles estão: "Episode Battles" (Batalhas de Episódio); "Custom Battles" (Batalhas Personalizadas); e "Local Multiplayer" (Multijogador Local). Veja o trailer do jogo:

Batalha de Episódios

Os jogadores poderão alterar o desfecho da história que difere da série de anime. (foto: Divulgação/Bandai Namco)

Neste modo, é possível escolher entre oito personagens, como Goku ou Vegeta, e reviver algumas das principais batalhas desde Dragon Ball Z até o Torneio de Poder de Dragon Ball Super. A Bandai Namco também revelou que, pela primeira vez nos jogos da franquia, os jogadores poderão moldar as histórias originais dos guerreiros Z

Em determinados estágios, as ações e escolhas dos jogadores poderão alterar o desfecho da história e mudar o rumo que seguiu o anime. O jogador poderá vivenciar cenas em primeira pessoa e tomar decisões que o fará vivenciar episódios novos e alternativos

Batalha Customizada

Neste modo, haverá um novo elemento na experiência de Dragon Ball como jogo, permitindo aos jogadores experimentarem partidas imaginadas pelos desenvolvedores ou com cenários próprios. Além disso, algumas batalhas terão diferentes condições de vitória, e algumas poderão ter cenas de eventos aparecendo no meio para que você possa desfrutar de batalhas diferentes do normal.

Dentro da Batalha Personalizada, há Batalhas Bônus, um modo com diversas situações de batalha originais desenvolvidas (foto: Divulgação/Bandai Namco)

No Modo de Edição, o jogador poderá definir livremente os personagens a serem jogados, bem como as cenas pré e pós-batalha para criar a própria batalha original.

Multiplayer local com tela dividida

Dada as dificuldades da implementação do modo, a solução encontrada pela Bandai Namco foi a de limitar o modo a ser jogado em apenas um cenário (foto: Divulgação/Bandai Namco)

O game também virá com um modo multiplayer offline e um modo single-player offline, permitindo que jogadores veteranos e novatos se enfrentem e aprimorem habilidades na Sala do Tempo.

A tela dividida poderá ser usada apenas na da Sala do Tempo, por conta de algumas restrições no desenvolvimento do jogo.

Feito no motor gráfico Unreal Engine 5 pela Spike Chunsoft, que fez a franquia Budokai Tenkaichi, Dragon Ball: Sparking! Zero chega em 11 de outubro para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.