Nahim: o que se sabe sobre a morte do cantor

A equipe policial responsável por investigar a morte do cantor Nahim Jorge Elias Júnior, de 71 anos, categorizou o caso como suspeito, o que significa que em um primeiro momento, nenhuma causa evidente foi confirmada. O artista foi encontrado morto na quinta-feira (13/6) na casa onde residia, em Tabuão da Serra, São Paulo, após supostamente ter caído de uma escada.

Ao g1, o delegado responsável pelo caso, Helio Bressan informou que vão “investigar se Nahim teve mal súbito, se tropeçou e caiu ou se alguém o jogou da escada”.



Natural do município paulista de Miguelópolis, Nahim ganhou projeção nacional ao participar de programas de auditório durante os anos 1980 participando também de realities shows como A Fazenda, Aprendiz Celebridades e Power Couple, todos na Record TV. Ao longo da carreira musical, interpretou sucessos como Dá Coração, Taka Taka e Coração de Melão, chegando a lançar 86 canções distribuídas em 14 álbuns.



Acidente



A morte do cantor foi confirmada por sua equipe como um episódio de acidente doméstico. A Secretaria da Segurança Pública (SSP) disse em nota: “Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita na 1ª DP de Taboão da Serra”.

Primeiros socorros

Segundo os agentes da polícia, um funcionário de uma empresa de telefonia que realizava um trabalho no alto de um poste de energia próximo a residência desconfiou ao observar um corpo imóvel e acionou a polícia. “O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita no 1º DP de Taboão da Serra”, informou a Polícia Civil em nota.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, apesar da causa ser um possível acidente doméstico, o caso será registrado, primeiramente, como morte suspeita. A família de Nahim foi ao IML fazer o reconhecimento do corpo assim que recebeu a notícia do falecimento. Fazia cerca de 15 dias que o músico morava naquela residência.

O que diz a ex-esposa do cantor

Durante entrevista no programa A Tarde É Sua, com a apresentadora Sônia Abrão, na Rede TV, Andreia de Andrade, ex-esposa do cantor, especulou que a causa da morte poderia ser um traumatismo craniano, mas há a suspeita de um infarto. “Eu acredito que o Nahim estava assistindo televisão, e ao levantar, provavelmente, deve ter sofrido um mal súbito", indagou a empresária.



"Depois de passar mal, ele deve ter pedido socorro para levantar, porque a calça estava caída. Ele deve ter tropeçado, acabou caindo da escada e bateu a cabeça! Eu dei uma analisada, e é nessa conclusão que eu chego", finalizou ela.



Cunhada também acredita na possibilidade de um infarto



A jornalista Lisa Gomes, cunhada de Nahim por parte do marido, disse acreditar que o cantor não morreu por conta de uma queda. "Tenho a impressão que ele deve ter tido um infarto e deve ter caído. A gente conversou com o médico legista e a única coisa que posso falar é que o lado direito dele tinha uma lesão", declarou também ao programa comandado por Sônia Abrão.

Problemas familiares

Nahim não era mais casado com a empresária Andreia de Andrade, com quem viveu um relacionamento de 13 anos, mas os dois mantinham boa relação. Após o anúncio dessa tragédia, começaram a surgir especulações envolvendo a mulher.

“Neste momento delicado, é importante lembrar que apenas a Justiça pode determinar o que realmente aconteceu. Já acionamos o departamento jurídico para proteger a integridade da nossa cliente de todas essas acusações. Pedimos respeito à memória de Nahim e à dor de sua família, amigos e fãs neste momento difícil. Apelamos para a sociedade e imparcialidade na condução das investigações, evitando qualquer difamação que possa prejudicar a integridade de nossa cliente", disse comunicado da assessoria de Andreia.

Ex-esposa X filha

Após saber da morte do ex-marido, em entrevista ao SBT, Andreia Andrade afirmou que vai impedir que a filha mais velha se despeça do cantor. "Não venha. Não vai se despedir do pai. Ela não vai entrar. Não perca tempo", disse a empresária.

Nahim teria ficado chateado com a filha em um momento da vida onde foi preso por desrespeitar uma medida protetiva contra uma ex-companheira. "Ela lá e eu aqui. A vida é assim. Paguei escola e faculdade. Obrigação de pai. Se formou em direito, mas não foi me visitar enquanto estive no cadeião", disse em entrevista a um videocast em 2023.

Velório e despedida

O velório de Nahim está acontecendo na Alesp (Assembleia Legislativa de São Paulo). O sepultamento está marcado para às 16h desta sexta-feira (14) no Cemitério Municipal de Miguelópolis, cidade natal dele.