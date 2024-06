Vídeo: Papa Francisco se encontra com Fábio Porchat e Cacau Protásio no Vaticano

Comediantes brasileiros se encontram com papa Francisco no Vaticano - (crédito: AFP e Reprodução/Redes sociais)

O papa Francisco participou, nesta sexta-feira (14/6) de um encontro com mais de 100 comediantes no Vaticano. Entre os convidados, estavam os brasileiros Fábio Porchat e Cacau Protásio, além da roteirista Cris Wersom.

Também estiveram presentes comediantes consagrados como Chris Rock, Stephen Colbert, Whoopi Goldberg, Jimmy Fallon, Julia Louis-Dreyfus, Conan O’Brien e Florinda Meza, a Dona Florinda do seriado Chaves. O evento, que aconteceu em caráter inédito, faz parte da campanha para aproximar a Igreja Católica com a cultura contemporânea.

Nas redes sociais, Fábio Porchat compartilhou imagens do momento em que cumprimenta e ri com o Papa Francisco, veja:





O pontífice, de 87 anos, é conhecido pelo senso de humor, e adora fazer piadas. No encontro, por várias vezes, ele defendeu a importância do bom humor, que caracterizou como “um atributo humano, mas o mais próximo da graça de Deus.” Segundo Francisco, em entrevista, “O senso de humor eleva as pessoas, mostra que a vida é curta e as faz encarar as coisas com espírito redentor”.

Em comunicado, o Vaticano declarou que o evento tem o objetivo de “celebrar a beleza da diversidade humana e promover uma mensagem de paz, amor e solidariedade”.