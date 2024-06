Claudia Leitte recebe apoio de Ivete Sangalo após levar susto em avião

Claudia Leitte, de 43 anos, passou por um susto antes de sua apresentação no São João de Caruaru (PE), na madrugada deste sábado (15). A cantora revelou em suas redes sociais que a aeronave em que estava precisou arremeter duas vezes antes de pousar, o que a deixou apreensiva quanto à possibilidade de chegar a tempo para o show. "Avião arremeteu duas vezes. Entrei no banheiro do hangar para agradecer. Tô na correria para chegar em Caruaru, toda feliz, vou tomar banho por aqui e me ‘pikar’ para arrasar nesse evento perfeito! Meu sonho é fazer essa apresentação hoje!", desabafou Claudia assim que desembarcou.

A situação despertou a solidariedade de muitos, incluindo sua amiga e também cantora Ivete Sangalo, de 52 anos, que prontamente lhe enviou uma mensagem de apoio. "Vai chegar! Sempre na companhia dele", escreveu Ivete, referindo-se a fé que ambas compartilham. Além de Ivete, outros artistas e fãs de Claudia também se manifestaram, como Xanddy Harmonia, que desejou: "Deus te guarde".

O mau tempo em Caruaru foi a causa das dificuldades enfrentadas pelo avião. A apresentação, inicialmente prevista para começar às 23h da sexta-feira (14), teve que ser adiada para 1h da madrugada de sábado. Apesar do atraso e da tensão prévia, Claudia conseguiu chegar e cumprir seu compromisso, para a alegria dos fãs que aguardavam ansiosamente.

Sob chuva e com um figurino especialmente escolhido para a ocasião, um conjunto bege e um chapéu de palha para se adequar ao clima junino, Claudia Leitte subiu ao palco e encantou a multidão. A determinação e profissionalismo da artista foram evidentes, transformando o susto inicial em uma performance inesquecível no tradicional evento de Caruaru.

