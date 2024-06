Vice-presidente do Rock in Rio responde Anitta que disse "nunca mais" pisar no festival - (crédito: Observatorio dos Famosos)





Roberta Medina, vice-presidente executiva do Rock in Rio, respondeu à declaração de Anitta sobre nunca mais se apresentar no festival. Durante uma coletiva de imprensa no Rock in Rio Lisboa, neste sábado (15), Roberta comentou sobre as críticas da cantora, que afirmou que o evento age como se estivesse "fazendo um grande favor" aos artistas que falam português. "Se me perguntar se eu quero Anitta no Rock in Rio, aqui está de portas abertas. Agora, não foi legal? Não foi legal. Mas cada ano é um ano, cada momento é um momento", disse.

Roberta considerou a postura de Anitta precipitada e desnecessária, destacando que "a gente erra, a gente amadurece, e isso vale para todos os lados". Ela defendeu que o festival é um "mega laboratório social" onde o respeito deve prevalecer e sugeriu que as pazes poderiam ser feitas no futuro. "Dizer nunca, para sempre… Isso não existe. Amor, alegria. A gente está falando de um espaço que, acima de tudo, é um mega laboratório social", acrescentou.

O conflito começou em setembro de 2022, quando Anitta publicou no Twitter que não participaria mais do festival até que os artistas brasileiros recebessem o mesmo respeito dado aos estrangeiros. Ela alegou que o festival tratava os artistas locais como se estivesse "fazendo um grande favor". Essas declarações vieram após o último dia do festival de 2022, em que Ludmilla, com quem Anitta teve uma desavença pública, se apresentou no Palco Sunset.

Anitta destacou que lutou muito para incluir o funk no festival e que sua batalha resultou em um grande número de atrações do gênero no line-up. "A reputação do festival com a indignação do povo se não tivesse funk não ia ser legal", postou. Anitta afirmou que sua crítica não estava relacionada ao show de Ludmilla, mas sim à forma como os artistas brasileiros são tratados em comparação com os estrangeiros.